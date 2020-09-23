DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu