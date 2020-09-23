23 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın

Son dakika haberine göre caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın

Eyüpsultan Büblbüldere caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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