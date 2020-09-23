ABD'den heyecanlandıran flaş Kovid-19 açıklaması geldi "Bugünden itibaren 8 ülkede uygulanacak..."

Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak.

Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı COVID-19 aşı araştırmalarından biri olacak.