ABD'den heyecanlandıran flaş Kovid-19 açıklaması geldi "Bugünden itibaren 8 ülkede uygulanacak..."
Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının durdurabilmek için seferber oldu. Rusya ve Japonya'dan gelen peş peşe potansiyel ilaç açıklamalarının ardından ABD'den de aşı açıklaması geldi. Johnson&Johnson şirketinden yapılan son dakika açıklamasında sonuca en çok yaklaşan potansiyel aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Şirket yetkilileri bugünden itibaren aşını 8 ülkede faz 3 çalışmaları kapsamında on binlerce kişiye uygulanacağını duyurdu. İşte detaylar...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkezi ABD'de bulunan Johnson & Johnson şirketi, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor.
Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak.
Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı COVID-19 aşı araştırmalarından biri olacak.
Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşı adayının, şirketin Ebola aşısını model aldığı ve geç aşama için diğerlerinden biraz faklı bir teknolojiyle üretildiği ifade ediliyor.
TEK DOZ VURULACAK
ABD'de geç aşama testlerine başlanan 3 aşının aksine Johnson & Johnson'ın aşısının 2 değil 1 doz vurulması gerekiyor.