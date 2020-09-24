Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi
Sudan İçişleri Bakanlığı, ülkede aylardır devam eden yağmurlardan dolayı meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'e yükseldiğini açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e çıktı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.
Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.