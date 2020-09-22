Yunan paçavrasına gazilerden tepki! Dimokratia'yı arayıp Mehter Marşı dinlettiler

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ile Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia Gazetesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli manşetine tepki gösterdi.

Kafede bir araya gelen Mahmut Alan, Abdullah İrgin ve Ali Fındıkçı, Dimokratia Gazetesi'nin telefonunu bularak aradı. Gazete binasında telefonun açılmasının ardından 3 arkadaş, tepkilerini göstermek için Mehter Marşı dinletti. Marş dinletildiği sırada telefonu eline alan Ali Fındıkçı, gazete çalışanlarına, "Atina'ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe'ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil" dedi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.





Demokratik tepki gösterdiklerini belirten Mahmut Alan, "Her Türk evladı gibi bu ülkede yaşayan 83 milyon gibi bizi de etkiledi. Esasında demokratik tepkimizi dile getirdik. Devletimiz de diplomatik yönden zaten tepkilerini dile getirdi. Gidip orada bir taşkınlık yapamayacağımıza göre arayıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hiçbir şekilde hakaret edilmemesi gerektiğini vurgulayarak Mehter Marşı dinlettik. Mehter Marşı'nın da siyasi bir yönü yok. Bizim Yunan halkıyla alıp veremediğimiz yok. Sabrımızı taşırıyorlar. Biz Yunan bayrağı yakmayız. Çünkü bir milletin bayrağı yakılmaz, yırtılmaz. Bir milletin devlet büyüğüne de hakaret edilmez. Biz bu hakarete karşıyız. Devamlı provokasyon yapmalarına karşıyız. Orada tirajı olmayan küçük bir gazetenin prim yapmak için böyle bir şey yapmasını kınıyoruz" dedi.



Alan, gazetenin telefon numarasını bulma süreçlerini anlatarak, "Telefon numarasını bulmakta zorlandık. Çok ciddi bir araştırma yaptık. Orada yaşayan Türk vatandaşlarına ulaştık. İsminin tam okunuşunu öğrendik. Adres ve telefon bilgisine ulaştık. Biz herhangi bir yetkiye sahip değiliz, vatandaş olarak tepki gösterdik. Yunanca bir şeyler söylediler. Tam anlayamadık. Gazilerimiz vardı. Tepkimizi Türkçe gösterdik, gazimiz de 'Siz bizim dilimizi öğrenin' dedi. Esasında bu da bir duruştur. Bizim devlet başkanımıza hakaret etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz kendi içimizde eleştirebiliriz ancak dışarıdan kimseye devlet büyüklerimize laf söyletmeyiz" diye konuştu.