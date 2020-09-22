22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bilecik’te Handan arkadaşlık isteğini kabul etmediği cani tarafından öldürüldü

Bilecik’te Handan arkadaşlık isteğini kabul etmediği cani tarafından öldürüldü

Bozüyük ilçesinde, aynı fabrikada çalıştığı 30 yaşındaki tarafından öldürülen 23 yaşındaki , memleketi 'de toprağa verildi. Handan Bul'un arkadaşlık teklifini kabul etmediği Yusuf Uğur ile mesaj atmaması ve aramaması için buluştuğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Bilecik’te Handan arkadaşlık isteğini kabul etmediği cani tarafından öldürüldü

'de oturan , aynı fabrikada çalıştığı ile konuşmak için önceki gece otomobille 'in Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde Handan Bul'a tabancayla ateş eden Uğur, aynı silahla girişiminde bulundu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 'nde oturan Handan Bul, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

HANDAN, ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde oturan ve 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul'a, aynı fabrikada çalışan Yusuf Uğur'un bir süredir arkadaşlık teklif ettiğini ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi.

Handan Bul'un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Eskişehir'de Handan Bul'un öldürülmesi büyük üzüntü yarattı. Yakınlarının yanı sıra acı haberi duyanlar özellikle sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayınlarken, kadın cinayetlerinin de son bulmasını diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA