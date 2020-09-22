Bilecik’te Handan arkadaşlık isteğini kabul etmediği cani tarafından öldürüldü

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde oturan Handan Bul, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.