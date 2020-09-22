22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı | 22 Eylül Salı hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı | 22 Eylül Salı hava durumu

Marmara Bölgesi'nde 'un ve 'nin kuzey kesimleri ile çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı | 22 Eylül Salı hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA