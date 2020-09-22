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Adana’da bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu! Komşuları şok geçirdi

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde 56 yaşındaki adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken şahsın psikolojik sorunları nedeniyle etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Adana’da bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu! Komşuları şok geçirdi

İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü.

Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Bu arada, balkona çıkıp Dönmez'in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez'in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez'in psikolojik sorunları nedeniyle etmiş olabileceğini tahmin ediyor.



Özgür Evren Dönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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