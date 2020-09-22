Adana’da bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu! Komşuları şok geçirdi





Bu arada, balkona çıkıp Dönmez'in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez'in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez'in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.