Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu
Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı. Tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.
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Tedavisi süren Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.