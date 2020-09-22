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Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 memuru oldu, diğeri yaralandı. Tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

Yunus ekiplerinden memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak oldu.

HAYATİ TEKLİKESİ YOK

Tedavisi süren Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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