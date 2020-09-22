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Kocaeli'de parkta çocuklara cinsel organını gösteren şahsı zabıta linçten kurtardı

Darıca ilçesinde, parkta gösteren 60 yaşındaki M.A., linç edilmek istendi. Zabıta tarafından yakında bulunan bir caminin tuvaletine kapatılarak kurtarılan M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Kocaeli'de parkta çocuklara cinsel organını gösteren şahsı zabıta linçten kurtardı

Olay, hafta sonu Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Bodrum Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.A. parkta göstererek sözlü tacizde bulundu.

TUVALETE KAPATTILAR

Aynı yerde halk pazarının da kurulması nedeniyle çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar, M.A.'yı yakalayarak linç girişiminde bulundu.

Bu sırada halk pazarında görevli olan zabıta memurları, M.A.'yı kalabalık grubun elinden alarak parkın hemen yanı başındaki bir caminin tuvaletine kapattı.

TUTUKLANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı. M.A.'nın daha önceden benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

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