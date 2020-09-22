Gelen geri dönmüyor: Birçok ilin nüfusunu geride bıraktı!

"KIŞ NÜFUSU 2 KATINA ÇIKTI"

Aras Bodrum'da kış nüfusunun 2 katına çıkacağını belirterek, "Uzaktan eğitiminde şu anda gündemde olmasıyla beraber Bodrum'a gelen nüfusun çok fazlada gitmeyeceği tahmin ediyoruz. 2'nci konut sahiplerinin ana kentlere dönmeyip Bodrum'da kalmaya devam edeceklerini görüyoruz. Bizim araştırmalarımızla beraber, 2'inci konut sahiplerinin geri dönmemesiyle birlikte oluşacak nüfus 350 ila 400 bine çıkıyor. Bizim normalde 176 bin 500 nüfusa hitap ediyoruz. Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca. Bunun için tabi ki önlemlerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

"BODRUM'U SEVENLER NÜFUSLARINI BODRUM'A ALSINLAR"

Bodrum'da kalacak olanlar için nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını rica eden Aras, "Yazlık beldelerin kış nüfusuna göre ödeneklerini aldıklarını, devletten gelen payın nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz. 176 bin 500 nüfusuna göre alınan bu payların 400 bin nüfusa göre harcanacağı da burada bir gerçektir. Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım, yada Bodrum'da yaşayacak olan 176 bin dışındaki vatandaşlarımızda Bodrum'a kayıt olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bodrum'u seviyorsan Bodrumlu ol diye her mecrada söylüyoruz. Buraya kayıt olmaları istememizin sebebi ise gerçek nüfusunuzu yansıta bilirsek Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK'te o zaman bizim genel bütçeden alacağımız pay artacaktır" ifadelerini kullandı.