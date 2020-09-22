Çanakkale'de sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

"BACAKLARINDA HİS YOK"



Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul'a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi.

2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir.