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Çanakkale'de sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Yeni ilçesinde bir sokak köpeği, gözü dönmüş cani kişi ya da kişiler tarafından vahşice vurularak öldürülmek istendi. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Çanakkale'de sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Olay geçtiğimiz günlerde 'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bir ihbar aldıklarını belirten Başkanı Yasin Yılmaz, 'dan, Çanakkale'nin Yeni ilçesine bağlı Pazarköy'e gitti.

İhbarı yapan kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bize ihbarda bulunan arkadaşlar 2 gün önce silah sesi duyduklarını ancak kaçan köpeği 2 gün sonra bulduklarını söylediler.

Arkadaşlarımız, belediye ve Çanakkale derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul'dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy'e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş" dedi.

"BACAKLARINDA HİS YOK"

Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul'a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi.

2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir.

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