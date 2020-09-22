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HSK ve Başsavcılık harekete geçti! Adana'da alkollü yakalanan hakime çifte soruşturma

’da alkollü olarak araç kullanıp birde kendisi hakkında işlem yapmak isteyen polislerle tartışan hakim hakkında hem Hakimler ve Savcılar Kurulu() hem de harekete geçti. HSK, idari olarak soruşturma izni verip hakimi Van’a gönderirken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. Sabah'tan 'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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HSK ve Başsavcılık harekete geçti! Adana'da alkollü yakalanan hakime çifte soruşturma

Adana'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.

POLİSE MUKAVEMET
Merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde yaşanan olayda Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı anlaşılan Hakim Hayrettin Yavuz, polise mukavemet etti. dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTE SORUŞTURMA
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz hakkında 'polise mukavemet', 'mala zarar verme' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adli soruşturma başlattı. 1. sınıf hâkim olan Hayrettin Yavuz hakkında HSK da harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirildi. HSK, soruşturma çerçevesinde Yavuz'u Van Hakimliği'ne tayin etti.

NAZİF KARAMAN/SABAH




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