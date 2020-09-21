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Adana'da hakim alkollü yakalandı ortalığı birbirine kattı

'da , alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı. Hakim hakkında soruşturma izni verilirken Yavuz, tedbiren Hakimliği'ne atandı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Adana'da hakim alkollü yakalandı ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde 'da 5. Sulh Ceza Hakimi , alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

Hakkında işlem yapılmak istenen ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip küfür etti.

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Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.'nci Dairesi de soruşturma izni verdi.

Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Hakimliği'ne atandı.

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