Hakkari'de yılan korkusuyla terk ettikleri evlerine geri döndüler

"YARDIM İSTİYORUZ"

Havaların yeniden soğumaya başlaması ve İstanbul'a çalışmaya giden bazı aile fertlerinin de geri dönmesi nedeniyle yeniden kendi evlerine döndüklerini belirten Davut Ateş, yaşadıkları korku nedeniyle evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleştiklerini söyledi. Uyumak için evin sadece bu bölümünü kullandıklarını belirten Ateş, "Ağabeyimin evini terk etmek zorunda kaldık.