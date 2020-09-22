22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da halk otobüsündeki maske tartışması kanlı bitti

Bursa'da halk otobüsündeki maske tartışması kanlı bitti

'da saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde halk otobüsü şoförü Ç., araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi bıçakladı. B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Bursa'da halk otobüsündeki maske tartışması kanlı bitti

İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.

Otobüs şoförü Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş B.'nin yaralandığını görerek, sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU BIÇAK ÇEKTİ

Öte yandan başka bir iddiaya göre yolcu Savaş B. bıçakla otobüs şoförüne yürüdü. O sırada şoför İzzet Ç. yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA