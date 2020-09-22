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Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede canlı olarak çıkarıldı

'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal 'nde çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki 'ın incir toplarken kulağına giren sinek, ilçedeki özel bir hastanede bir gün sonra canlı olarak çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede canlı olarak çıkarıldı

'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin kulağına giren böcek, hastanede operasyonla çıkarıldı. 'nde oturan 'ın (66) kulağına, incir toplarken uçan bir böcek kaçtı.

CANLI OLARAK ÇIKARILDI

Sesler duymaya başlayan Korkmaz, gece uyuyamayınca, kentte bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Muayenede Korkmaz'ın sol kulağında canlı bir böcek olduğu görüldü. Böcek, tarafından çıkartıldı.

UÇARAK UZAKLAŞTI

Korkmaz, kulağından çıkan böceğin canlı olmasının şaşkınlığını yaşarken, böcek uçarak uzaklaştı.

Kulağındaki sesler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadığını belirten Korkmaz, "Allah'a şükür çıkınca rahatladım." dedi.

İŞİTME SORUNU KALMADI

Uzman Doktor Muhammet Yeniay ise ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirtti. Yeniay, böcek çıktıktan sonra hastanın işitme sorununun kalmadığını söyledi.

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