Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede canlı olarak çıkarıldı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına giren sinek, ilçedeki özel bir hastanede bir gün sonra canlı olarak çıkarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin kulağına giren böcek, hastanede operasyonla çıkarıldı. Poyraz Mahallesi'nde oturan Recep Korkmaz'ın (66) kulağına, incir toplarken uçan bir böcek kaçtı.
CANLI OLARAK ÇIKARILDI
Sesler duymaya başlayan Korkmaz, gece uyuyamayınca, kentte bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Muayenede Korkmaz'ın sol kulağında canlı bir böcek olduğu görüldü. Böcek, Uzman Doktor Muhammet Yeniay tarafından çıkartıldı.
UÇARAK UZAKLAŞTI
Korkmaz, kulağından çıkan böceğin canlı olmasının şaşkınlığını yaşarken, böcek uçarak uzaklaştı.
Kulağındaki sesler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadığını belirten Korkmaz, "Allah'a şükür çıkınca rahatladım." dedi.
İŞİTME SORUNU KALMADI
Uzman Doktor Muhammet Yeniay ise ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirtti. Yeniay, böcek çıktıktan sonra hastanın işitme sorununun kalmadığını söyledi.