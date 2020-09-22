Sahte engelli raporlarıyla dolandırmaya çalıştılar! 21 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin çeşitli illerinden hastanelere başvurarak düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarını SGK'ya sunarak maaş alan 21 kişi tespit edildi. Olay geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. BELBİM isminde bir ulaşım şirketine başvuruda bulunan bir vatandaş, Türkiye'nin bir ilinden aldığı engelli raporuyla birlikte seyahat kartı çıkarmak istedi. İddiaya göre seyahat kartı alan 55 yaşındaki A.Ş., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurmuştu. Kendisinin yüzde 24 engelli olduğunu belirten raporla SGK'ya da başvuran A.Ş., malulen emekli olmuş ve maaş bağlanmıştı. A.Ş., ile hareket eden Gökhan Ç., ve Mustafa Ç.'de aynı yöntemle bu ayrıcalıklara sahip olmuştu.

21 KİŞİ SAHTE RAPORLARLA KURUMLARA GİRMEYE ÇALIŞTI

H.Ç., isimli başka bir vatandaş ise aynı hastane ve doktordan alınan engelli raporunu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunarak ayrıcalık iş talebinde bulundu. 21 kişinin bu şekilde ayrıcalıklı iş talep edip alınan engelli raporununsa benzer doktor ve hastanelerden alındığı tespit edildi.

TESPİT EDİLİNCE HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Tespit sonrası şahısların benzer raporları incelemeye alındı. Yıllar süren inceleme sonrası verilen tüm engelli raporlarının sahte şekilde oluşturulduğu ve oluşturulan belgelerle devletten haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları belirlendi. Hastanelerin şüpheliler hakkında düzenlenmiş engelli raporları olmadığı BELBİM isimli İstanbul'daki ulaşım şirketine iletilince şirket tarafından durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.

VAKIF VE KURUM İNDİRİMLERİNDEN FAYDALANMIŞLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaparak haksız şekilde emekli olup gelir sağlayan, ücretsiz seyahat kartları temin eden, bazı vakıf ve kuruluşlara indirim sağlayan 21 şüpheli hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)