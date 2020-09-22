22 Eylül 2020, Salı
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Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, , , , , , , , , , , , , , , , ve 'da yarın saat 12.00-18.00 saatlerinde sağanak yağışın etkili olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji; Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'nun sağanak yağıştan etkileneceğini duyurdu.

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

Yağışın 22 Eylül Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! O illere sağanak yağış geliyor

Rüzgarın da genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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