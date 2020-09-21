Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

'KORONAVİRÜS SALGINI CARETTALARA YARADI'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise şöyle konuştu:

"Bu yıl caretta caretta sezonumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle turizmin biraz zayıf olması caretta carettalara bütün kumsallarımızda olduğu gibi Çıralı'da da yaradı. Rahat rahat denizden gelip yuvalarını yaptılar. Bu yıl 100 yuvamızdı var ve biz hepsini izledik. Son yuvamızı da bugün açmış ve son yavrularımızı göndermiş bulunuyoruz. Bizim komisyonumuz ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifimiz, milli park olduğu için bu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı ve 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokole istinaden koruma çalışmalarını yürütmektedir. Milli Parklar'a ve bize destek olan belediyelerimize ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."