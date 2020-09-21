Sosyal medyaya damga vurdu! O temizlik görevlisi A Haber’de

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nde temizlik görevlisi Ecvet Ürün'ün, el arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri, sosyal medyaya damga vurmuştu. O temizlik görevlisi Ecvet Ürün A Haber'de. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları canlı yayında anlattı.

Ürün, "Ben ilk önce arabamı temizliyorum sonra işe başlıyorum. Ondan sonra şehri temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 2 gün önce ilçe merkezinde çöpleri topladı. Ürün'ün, çöpleri boşalttığı el arabasını bezle sildiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Video, paylaşımın ardından yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, el arabasını özenle temizleyen işçiye duyarlılığından ötürü destek mesajları yazdı. Görüntüleri izleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de temizlik işçisi Ürün'e teşekkür etti.