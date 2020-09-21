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Adım adım takip etmişti! Genç kadını taciz eden şahıs hakkında flaş karar

Son dakika haberi... 'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Adım adım takip etmişti! Genç kadını taciz eden şahıs hakkında flaş karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs anbean kameralara yansımıştı.

Adım adım takip etmişti! Genç kadını taciz eden şahıs hakkında flaş karar

Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adım adım takip etmişti! Genç kadını taciz eden şahıs hakkında flaş karar

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Adım adım takip etmişti! Genç kadını taciz eden şahıs hakkında flaş karar

Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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