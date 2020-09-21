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Son dakika | Niğde bir kez daha sallandı! Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah 06.37'de 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika | Niğde bir kez daha sallandı! Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah 06.37'de 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Son dakika: Niğdede 5.1 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA: NİĞDE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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