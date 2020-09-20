Aksaray, Niğde deprem son dakika: Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...
Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son dakika deprem açıklaması geldi. Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...
Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son dakika deprem açıklaması geldi. Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:01:20 35.1048 23.1108 21.5 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:45:15 38.6658 38.0757 6.3 -.- 3.7 4.0 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
06:46:04 37.6860 29.0023 5.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)
06:46:01 37.8082 27.7325 5.4 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
06:27:53 38.3742 39.2323 9.9 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
06:23:26 38.4385 39.2580 5.3 -.- 2.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
04:50:49 38.6893 38.0873 3.7 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
04:43:31 38.7367 38.1358 5.0 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
04:25:06 38.3528 39.0923 8.7 -.- 1.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
04:17:23 38.4440 44.3510 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:01:09 38.3625 39.0247 14.3 -.- 1.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)
03:44:37 38.3275 38.7937 14.7 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
03:39:47 36.9430 27.5555 8.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:29:48 37.5652 27.3115 5.0 -.- 2.3 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)
02:17:29 37.5812 27.3332 2.1 -.- 1.5 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)
00:54:15 38.5002 25.7730 5.4 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:43:44 38.3888 39.0622 13.6 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
00:40:24 38.6837 42.0473 11.6 -.- 2.1 -.- OZKAVAK-GUROYMAK (BITLIS)
00:23:38 37.7787 27.7763 8.1 -.- 1.4 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)
00:04:51 37.2175 30.5475 8.3 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
Malatya'da saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.
19 Eylül Cumartesi günü Adana'nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.