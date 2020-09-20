Aksaray, Niğde deprem son dakika: Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...

Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son dakika deprem açıklaması geldi. Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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09:01:20 35.1048 23.1108 21.5 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

08:45:15 38.6658 38.0757 6.3 -.- 3.7 4.0 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

06:46:04 37.6860 29.0023 5.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)

06:46:01 37.8082 27.7325 5.4 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)

06:27:53 38.3742 39.2323 9.9 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)

06:23:26 38.4385 39.2580 5.3 -.- 2.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

04:50:49 38.6893 38.0873 3.7 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

04:43:31 38.7367 38.1358 5.0 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)

04:25:06 38.3528 39.0923 8.7 -.- 1.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)

04:17:23 38.4440 44.3510 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

04:01:09 38.3625 39.0247 14.3 -.- 1.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)

03:44:37 38.3275 38.7937 14.7 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

03:39:47 36.9430 27.5555 8.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:29:48 37.5652 27.3115 5.0 -.- 2.3 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)

02:17:29 37.5812 27.3332 2.1 -.- 1.5 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)

00:54:15 38.5002 25.7730 5.4 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

00:43:44 38.3888 39.0622 13.6 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

00:40:24 38.6837 42.0473 11.6 -.- 2.1 -.- OZKAVAK-GUROYMAK (BITLIS)

00:23:38 37.7787 27.7763 8.1 -.- 1.4 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)

00:04:51 37.2175 30.5475 8.3 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)