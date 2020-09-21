İstanbul’da 25 liralık gasp kameraya yansıdı

Parasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzdanında bulunan son parayı çıkardı.

Şüpheli T.Y. ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25 TL'nin gasp edilmesi üzerine M.N.C. karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.