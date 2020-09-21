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İstanbul’da 25 liralık gasp kameraya yansıdı

Büyükdere Caddesi üzerinde 11 Eylül'de M.N.C. isimli vatandaş, gündüz vakti bir şehir eşkıyası tarafından edilmişti. Tehdit ettiği kişinin cebindeki son para olan 25 TL'yi gasp eden şüpheli yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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İstanbul’da 25 liralık gasp kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli şüpheli cadde üzerinde yürüyen M.N.C. isimli kişinin önünü keserek tehdit etmeye başladı. M.N.C.'den para isteyen şüpheli T.Y, vermediği takdirde kendisine zarar vereceğini söyleyerek tehditler savurdu.

Parasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzdanında bulunan son parayı çıkardı.

İstanbul’da 25 liralık gasp kameraya yansıdı İSTANBUL’DA 25 LİRALIK GASP KAMERAYA YANSIDI

Şüpheli T.Y. ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25 TL'nin edilmesi üzerine M.N.C. karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

GASPÇI ŞAHIS TUTUKLANDI

Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çevrede yapılan çalışmalarda şüpheli T.Y. kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kuştepe 'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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