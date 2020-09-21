Konya’da öldürülen Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı!

Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı. Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı.