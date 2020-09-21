Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerine Asayiş, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de destek verdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'ndeki evlerine dün akşam baskın düzenlendi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda H.Ç., Ç.K., O.M. ve Ü.R., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 120 gram bonzai, paketlenmiş bir miktar metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. H.Ç., Ç.K. ve O.M., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ü.R.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CEZA YAZILDI

Öte yandan narkotik ekiplerinin gece boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği uygulamada, 274 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 149 araç kontrol edilirken, 3 sürücüye de toplam 2 bin 35 lira ceza yazıldı.