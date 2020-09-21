Diyarbakır'da silahlı soyguncu paraları alıp rehine ile kaçtı! Market müdürü gazeteciyi tehdit etti





"PROBLEMLİ BİR İNSANIM SEN BENİ TANIMIYORSUN"

Öte yandan, olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Market Müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm. Sen beni tanımıyorsun, o görüntüyü paylaş tanışalım seninle, burada bekle" diye tehdit etti.