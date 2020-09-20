Gençleri uyuşturucuya alıştıran 'Zeliş' JASAT tarafından piknik yaparken yakalandı

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM, TERÖRİST YAKALAYIN"

Jandarma ekipleri tarafından Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde olduğu tespit edilen Z.Ç., piknik yaptığı sırada piknik alanında yakalandı.

Karşısında JASAT ekiplerini gören Z.Ç.'nin ilk tepkisi ise "Ben terörist değilim, terörist yakalayın" şeklinde bağırdı. Bölgede kaçabileceği bir yer olmayan Zeliş lakaplı uyuşturucu baronu gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola sevk edilen Z.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.