İstanbul Bakırköy’de patlayan çamaşır makinesi mahalleliyi korkuttu

Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Gülistan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairedeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu çıkan yangında mahalle sakinlerini sokağa döktü.