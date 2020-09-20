İstanbul Silivri’de vahşet! Karısı ve yanındakine mermi yağdırmıştı: Başına mermi isabet eden adam öldü

İstanbul Silivri'de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının Çam Sapura Hastanesinde tedavisi devam ederken, başına mermi isabet eden M.K., kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Skandal olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

(Atakan IRMAK/SABAH)