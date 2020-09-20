Meteoroloji'den son dakika uyarısı | 20 Eylül Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

OLUMSUZ ŞARTLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35