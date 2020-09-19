19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Köylüler seferber oldu! Orman yangını kısa sürede söndürüldü

Köylüler seferber oldu! Orman yangını kısa sürede söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Altıntaş mahallesi yakınlarında çıkan köylülerin duyarlılığı sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. 5 hektar Kzılçam ormanının zarar gördüğü yangının söndürülmesinde büyük fedakarlık yapan Altıntaş Mahallesi sakinlerine Müdür , teşekkür etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
ABONE OL
Köylüler seferber oldu! Orman yangını kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Bozdoğan-Muğla sınırına yakın Altıntaş mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekipler gelene kadar yangının büyümemesi için canla başla mücadele eden Altıntaş mahallesi sakinleri büyük takdir topladı. 4 arazöz, 9 su tankeri, 5 orman mühendisi, 15 orman işçisi ve 50'den fazla mahalle sakininin müdahale ettiği kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Nazilli Orman İşletme Müdür Türkay Karaçay, büyük fedakarlık göstererek yangının söndürülmesine destek veren köylülere teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA