Köylüler seferber oldu! Orman yangını kısa sürede söndürüldü

Ekipler gelene kadar yangının büyümemesi için canla başla mücadele eden Altıntaş mahallesi sakinleri büyük takdir topladı. 4 arazöz, 9 su tankeri, 5 orman mühendisi, 15 orman işçisi ve 50'den fazla mahalle sakininin müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.