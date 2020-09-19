Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı

Ev sahibi ile hırsız göz göze gelirken, ev sahibi yerden aldığı kürekle hırsızı kovalamaya başladı. Hırsız evin duvarına tırmanarak, otların bürüdüğü araziye atlayıp kaçmaya başladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O anları anlatan ev sahibi Suat Uğur, ''Dışarıdaydım. Gece eve geldim. Baktım, içeride ışıklar açık. Hırsız girdiğini anladım. Hemen bahçeye girdim. O sırada bir atlama sesi duydum. Bahçeye indim, mutfak camından atlayan hırsız önüme düştü. Göz göze geldik. Hemen yerden küreği aldım. Kaçmaya başladı. Bahçe duvarına tırmandı, ben de arkasından küreği fırlattım. Ama kaçtı. Evin kenarında bulunan tarlaya atladı. Biz bile oraya otlardan giremiyoruz. Tazı gibi koşarak kaçtı'' dedi.