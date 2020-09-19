İstanbul Küçükçekmece’de ilaç fabrikasında yangın

Yangın, saat 17:30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir ilaç imalathanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilaç imalathanesinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak içerde mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.