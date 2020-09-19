Rize bir kez daha sağanaklara teslim oldu

Belediye ve Özel İdare ekipleri, heyelan oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.İlçede bulunan Ağaran Şelalesi de şiddetli yağış nedeniyle taştı.Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünden geçen dere ise su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı.

Köyün içine kadar ulaşan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak güvenli bölgede bir süre bekledikleri öğrenildi.

Heyelan köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, can kaybının yaşanmadığı köye ulaşım ise yoldaki sel ve heyelanlar ile güçlükle sağlanıyor. Köy yolundaki balçığın kaldırılması için de Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.