GENETİK KODUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VİRÜSÜ ŞİDDETLİ HALE GETİRMEDİ

Araştırmacılar, şu ana kadar korona virüsün genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini açıkladı.

Bilim insanları, koronavirüsün mutasyonundaki yavaşlamanın daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyona karşı korunacağı anlamına geldiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etki sağlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.