Özel hastanenin test hatası yüzünden karantinaya alındı

Sonrasında İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek durumu izah ettim fakat bilgilerime ulaşamadıklarını söylediler. Haliyle sağlık ocağına başvuru yaptım. Aile hekimine durumu anlatınca Amasya Covid-19 yazılım uzmanını aradı, durumu anlattı.

Uzman ise Sivas'ta bir özel hastanede şahsıma ait kimlik numarasıyla bir test yapıldığını öğrenerek bize söyledi. Sonrasında ben aksini iddia etmek için acile gittim. Durumumu izah ettim ve test yaptırmam gerektiğini söyledim. Onlar da kamera kayıtları ile kendimi kanıtlayabileceğimi ve test yapılması gerekmediğini söylediler. Haliyle ben her gün müdürlüklerden pozitif göründüğüm için arandım. Kendimi sürekli izah etmek zorunda kaldım. Sonrasında 184'e bu durumla ilgili şikayette bulundum. Hastaneye yapılan bir yanlışlıktan dolayı sistemlerde pozitif göründüğümü ve karantina altında olduğumu söyledim. Şikayette bulundum ama hala bir çözüme ulaşamadım. Şu an karantinada 8. günümdeyim ve her gün aranıyorum. Kendimi ispatlamak için test yaptırdım. Negatif çıkmama rağmen hala sistemde pozitif ve riskli görünüyorum" dedi.

Şu an özel sektörde bir polis kontrolünde çalıştığını belirten Çelik, "Mağazanın kapatılması ve karantinaya alınmaktan korkuyorum. Her şeyi bıraktım, gerçek pozitif hasta şu an ne yapıyor, elini kolunu sallayarak geziyor mu onu da merak ediyorum. Yaşadığım mağduriyetimin kaldırılmasını diliyorum. Karantinamın kalkmasını istiyorum. Hastaneye bu konuda bilgi verdik. Gerçek pozitif hastanın kontrol altına alınmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA