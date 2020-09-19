Evine kaçak elektrik çekmek isterken direkte asılı kaldı | Adana'da korkunç olay

Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan A.K.'den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.