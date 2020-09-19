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Evine kaçak elektrik çekmek isterken direkte asılı kaldı | Adana'da korkunç olay

... ’da bir kişi evine çekmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Evine kaçak elektrik çekmek isterken direkte asılı kaldı | Adana'da korkunç olay

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. isimli adam evine çekmek üzere elektrik direğine çıktı.

Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı.

Bu sırada adamın yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.

Durumun sağlık, ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan A.K.'den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.

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