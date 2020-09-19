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İzmir’de eşini döverek öldürdüğü öne sürülen koca tahliye edildi

'de, eşi 'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan , raporlarının mahkemeye sunulmasının ardından tahliye edildi. Adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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İzmir’de eşini döverek öldürdüğü öne sürülen koca tahliye edildi

'ne geçen yıl 10 Aralık'ta kaldırılan 2 çocuk annesi , yaşamını yitirdi. Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ise tutuklandı.

İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ödemiş 2'nci 'nde açılan davanın 5'inci duruşmasında, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu.

MENENJİTE BAĞLI YÜKSEK ATEŞTEN...

Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespitinin yapıldığı belirtildi. Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.

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