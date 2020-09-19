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Afyonkarahisar'da 10 binaya koronavirüs karantinası

Son dönemde koronavirüs vaka sayısında artış gözlemlenen illerden olan Afyonkarahisar'da alınan tedbirler kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı duyuruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020
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Afyonkarahisar'da 10 binaya koronavirüs karantinası

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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