Afyonkarahisar'da 10 binaya koronavirüs karantinası
Son dönemde koronavirüs vaka sayısında artış gözlemlenen illerden olan Afyonkarahisar'da alınan tedbirler kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı duyuruldu.
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Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."
Açıklamada karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.