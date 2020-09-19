Rusya’da sevgilisinin kızlarına tecavüz edip öldüren adam yakalandı

Olay, Rusya'nın Rybinsk kentinde gerçekleşti. Vitaly Molchanov (41) adlı şüpheli, internette tanışma sitesinden tanıştığı sevgilisi Valentina Saprunova'nın 8 ve 13 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve daha sonra çocukları öldürdüğü bildirildi. Daha öncede cinsel saldırı suçundan sabıkası bulunan Molchanov'un sevgilisi Valentina Saprunova ile internette bir tanışma sitesinden tanıştığı ifade edildi. Hemşire Saprunova'nın, Molchanov ile 1 aydır beraber yaşadığı ve bir akşam hastaneden eve geldiğinde her yeri kan için bulduğu belirtildi. Saprunova'nın Elena ve Yana adlı kız çocuklarının bıçakla öldürüldüğü ifade edildi.