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Rusya’da sevgilisinin kızlarına tecavüz edip öldüren adam yakalandı

'da internetten tanıştığı sevgilisinin 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmasının ardından öldürmekle suçlanan şüpheli 41 yaşındaki özel operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Rusya’da sevgilisinin kızlarına tecavüz edip öldüren adam yakalandı

'da internetten tanıştığı sevgilisinin 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmasının ardından öldürmekle suçlanan şüpheli (41) özel operasyonla yakalandı.

Olay, Rusya'nın Rybinsk kentinde gerçekleşti. Vitaly Molchanov (41) adlı şüpheli, internette tanışma sitesinden tanıştığı sevgilisi 'nın 8 ve 13 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve daha sonra çocukları öldürdüğü bildirildi. Daha öncede cinsel saldırı suçundan sabıkası bulunan Molchanov'un sevgilisi Valentina Saprunova ile internette bir tanışma sitesinden tanıştığı ifade edildi. Hemşire Saprunova'nın, Molchanov ile 1 aydır beraber yaşadığı ve bir akşam hastaneden eve geldiğinde her yeri kan için bulduğu belirtildi. Saprunova'nın Elena ve Yana adlı kız çocuklarının bıçakla öldürüldüğü ifade edildi.

SORGUSUNA BUGÜN BAŞLANACAK

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yaptığı özel operasyonda Molchanov'nun kentin girişinde çalılıkların altında saklanırken bulunduğu kaydedildi.Molchanov polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan adli tıp kanıtlarına göre iki kardeşin de cinsel istismara uğradığı belirtildi. Öte yandan, İki kıza cinsel istismarda bulunmak ve öldürülmesine ilişkin adli soruşturma kapsamında Molchanov'un bugün sorgulanacağı ifade edildi.

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