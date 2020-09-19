İstanbul'da kardeşini tinerle yakan ağabeye 25 yıl istendi
İstanbul Beyoğlu'nda madde bağımlısı ağabey, kardeşini üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalan kardeşinin yanmasını izleyen ağabey, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşin ihbarı üzerine ağabey hakkında ''Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dilek YAMAN / SABAH
İstanbul Beyoğlu'nda madde bağımlısı ağabey, kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde 11 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D., birlikte oldukları olay günü yeniden uyuşturucu madde içti. Ağabey Hüseyin, kardeşi Serkan'ın yanına bali almaya gitti. İkili arasında bali kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası ağabey, elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kardeş, hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Serkan D., güvenlik görevlilerine kendisini abisinin yaktığını ve şikayetçi olduğunu beyan edince Hüseyin D. gözaltına alındı. İfadesi alınan Hüseyin D., kardeşini yakmadığını, pet şişe içerisindeki balinin kardeşinin üzerine döküldüğünü anlatarak, 'Kardeşim Serkan'la birlikte 14-15 senedir bali ve tiner ayrıca bonzai kullanıyoruz. Serkan olay yerinde otururken yanımdaki tiner şişesini döküldü. Aniden yanmaya başladı. Elimde çakmak ya da yanıcı bir şey yoktu. Kardeşimi yakmadım. Kardeşimin yanmasına neden olan tutuşturucu madde ne bilmiyorum' dedi. İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serkan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARDEŞİNİN YANMASINI İZLEDİ
Serkan D.'nin kati doktor raporunda; baş gövde ve her iki ait ve üst ekstremitelerde yaygın yanık, genital bölgede kurutlu birinci derecede yanık, baş ön kollar ve servical bölgede 3. Derece yanık mevcut olduğu, arızasının kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu , basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtildi. Soruşturma kapsamında olaya ilişkin görüntü izleme tutanağı düzenlendi. Tutanakta, ağabeyin elinde pet şişe ile kardeşinin yanına gittiği ve kardeşinin bulunduğu binaya girdiği, daha sonra müştekinin yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı, bu esnada şüphelinin müştekinin başından aşağı elinde bulunan pet şişeyi döktüğü, müştekinin yanar vaziyetteyken bir de kardeşinin yanmasını izlediği tespit edildi.
MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Hüseyin D. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Hüseyin D.'nin elinde bulunan pet şişe ile kardeşi olan müşteki Serkan D.'nin bulunduğu binaya girdiği, daha sonra müştekinin yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı, müşteki yanar vaziyetteyken bir de başından aşağı elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi dökerek kardeşinin yanmasını izlediği anlatıldı. Bu kapsamda kardeşine yönelik ''Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.