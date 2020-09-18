Uzman isim açıkladı! İşte hava olaylarının nedeni...

Aşağı düşüşü sırasında küçük yağmur ve buz kristalleri ile birleşip büyüyerek ceviz büyüklüğünde, yumruk büyüklüğünde dolular haline gelebilmektedir. Son 20 yıllık dönemde dolu yağışlarında yüzde 500 gibi bir artış söz konusu. Konya, Karaman gibi kurak bölgelerde bu belirtilen nedenlerle ani alçak basınç sonrasında oluşan hava sirkülasyonu; ortamda ne varsa alır yükseltir ve kum fırtınası oluşturur. Geçen günlerde Ankara'da oluşan benzer bir hava olayıdır. Derin bir alçak basınç varsa hortumdan da söz edebiliriz. Olayın oluştuğu yere göre yaşanan meteorolojik olayın adı, seyri ve şiddeti değişebilmektedir. Atmosfer aşırı derecede ısındığı için bunları yoğun şekilde yaşıyoruz. Uzun süreli bakıldığında bunlar beklenen hava olaylarıdır. Yaptığımız bir çalışmaya göre Karadeniz bölgesi hariç yağışlı gün sayılarında bir azalma söz konusu. Bunun bir sonucu olarak da normal yağışlarda azalma; çok şiddetli sağanak yağışlarda artış gözlenmektedir. Maalesef enerjinin fazla olması, sıcaklık artışı nedeniyle şiddetli sağanak yağışları daha fazla görmeye başladık."