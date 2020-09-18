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Son dakika: Eminönü'nde denizde ceset bulundu

Son dakika haberine göre iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Kurumu'na kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Eminönü'nde denizde ceset bulundu

Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı. Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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