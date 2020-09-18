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Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Aksaray- karayolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

Aksaray- Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var AKSARAY- ADANA KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

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