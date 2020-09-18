Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte koronavirüsü bitirecek formül

AŞI ÇALIŞMALARI

Bilim insanlarının koronavirüs aşısını bulmak için büyük çaba gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Coşkun Usta, şunları ifade etti:

"Tıbbın gelişmesi açısından da aşı çalışmaları çok önemli. Çünkü tıp tarihinde bu kadar hızlı gelişmeler söz konusu değil. Ancak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadar hızlı geliştirilen aşıda bir komplikasyon, zararlı etki, insana zarar verebilecek durum yaratılabilir. Dolayısıyla hızlı gitmekle beraber çok temkinli olmamız gerekir. Böyle olmamız gerektiğini Oxford'daki aşı çalışmaları bize gösterdi. Bu aşı, orta yaş bir kadında sinirsel rahatsızlık meydana getirdi. Bu rahatsızlığın tamamen aşıya bağlı olduğu gösterildi. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu. Burada bir neden sonuç ilişkisi araştırılacak. Neden bu etkinin ortaya çıktığı, neden onun sinirlerinde böyle bir hasar oluşturduğu araştırılacak. Oxford'da şu anda 30 bin kişi üzerinde bu aşı deneniyor ve bir kişide yan etki ortaya çıktı. Bunu milyonlara vurduğumuzda bu yan etki olabilir. Şu anda, 1 yıl içeresinde bir aşı uygulamaya başlarsa tıp tarihinde çok önemli bir çağ atlama olacağını düşünüyorum."