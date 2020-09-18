Şoförü uyardı: Darp edilip ısırıldı...

Yolculara da "Beni biri de karnımdan ısırmış" diyerek gösterdi. Yolcular Bilgiç'in karnını görünce şok oldu. Bilgiç daha sonra olay yerinden uzaklaşıp polisi arayarak şikayetçi oldu. Bu anlar ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Bilgiç, hastanede tedavi görüp, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.