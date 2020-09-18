Eskişehir'de küçük kızını sevgilisiyle cinsel ilişkiye zorlayan anne ve şaha hapis cezası

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık'ın aylık tutukluluk incelemesinde, geçen 22 Nisan günü, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirerek, tahliye kararı verdi. Çocuğun babasının itirazı üzerine ikili yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıkla Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı duruşmada, tutuklu sanıklardan Ö.A., eski ifadelerini tekrar ederek, "Hasan'ın beni zorlaması ve tehditle mecbur kaldığımdan dolayı neler yapmış olduğumu anlatmıştım. Ben suç işlemedim, bu yüzden beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Hasan Hüseyin Kınık ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu suçu işlemedim. Beraatime ve tahliye karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.