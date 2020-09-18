Safer ayında okunacak dualar neler? Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra idrak ediliyor. Safer ayından sonra Mevlid Kandili'nin de içinde yer aldığı Rebiülevvel ayı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde Safer ayı ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, Safer ayında ne yapılır? Safer ayında okunacak dualar neler? İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler...

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?

Bu ayda her gün "Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duası okunur.

- İlk çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılınır sonra dua okunur.

- Son çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır sonra dua okunur.

- Bu ayda her gün en az bir defa Selâm ayetleri okunur.

- Yine Safer ayı ile ilgili dua, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.

- İlk onbeş gün şu zikre devam edilmelidir:

[Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer. Vahtim lenâ bis-sa'adeti vez-zafer.]

"Allah'ım! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et. Âmin!"